„Ich werde dirigieren. Nicht die Musik, aber den Fluss der Farben“

Obwohl Nitsch ursprünglich nicht daran gedacht hatte, bewirke „die Gewalt und Pracht der Musik“, dass die Aktionsmalerei doch auf sie beziehungsweise auf den Inhalt Bezug nimmt: „Die Farben des gesamten Regenbogenspektrums werden versuchen, mit der Farbenpracht der Wagnerschen Musik im positiven Sinn zu konkurrieren.“ Eine Journalistin der dpa schloss daraus, dass Nitsch „eine bunte ,Walküre‘ angekündigt“ habe, was dieser im Interview nicht so stehen lassen konnte: „Ich mag das Wort ,bunt‘ nicht. Bunt ist Karneval. Ich bevorzuge glühende Farben, die der Partitur der ,Walküre‘ entsprechen. Ich will einen Farbrausch bewirken.“

Einen prächtig leuchtenden Farbrausch natürlich: Zunächst kommen vornehmlich blaue, grüne und violette Farben zum Einsatz. Später, bei der Vermählung von Sieglinde und Siegmund, fließe die Farbe der Blutschande, also rot. Und so weiter. Im dritten Akt schließlich werde das Motiv des Feuers nach Orange-, Gelb- und Rottönen verlangen. Generell gilt: „Klänge werden zu Farben.“

Es sind, neben einer Generalprobe, drei konzertante Aufführungen unter der Leitung von Pietari Inkinen vorgesehen (auch am 3. und 19. August), aber ohne Günther Groissböck, der eben, völlig überraschend, die Rolle des Wotan zurückgelegt hat. Es wird aber nicht an den Schütt- und Rinnbildern weitergearbeitet: Mit jedem der drei Akte beginnt eine neue Malaktion mit neuen Leinwänden. „Und sie dauert eben so lange, so lange die Musik spielt.“ Eine Absprache mit dem Dirigenten werde es nicht geben, sagt Nitsch: „Er macht, was er muss. Ich mache, was ich will.“