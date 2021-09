Staatsopern-Premiere: Verdienter Jubel für eine "Barbiere" der anderen Art

Zurecht. Denn was Hausdebütant. Michele Mariotti am Pult des famos einstudierten und groß aufspielenden Orchesters leistet, ist sensationell. Was für Klangfarben, welche Eleganz, welcher Witz und wie viele Nuancen - so hört man Gioachino Rossini nicht alle Tage.

Die Besetzung ist sehr gut. Etwa Juan Diego Florez als höhensicherer Graf Almaviva oder die wunderbare Rosina von Vasilisa Berzhanskaya.