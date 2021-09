"Barbiere" an der Staatsoper: Der knallbunte Irrsinn hat Methode

Er hat der Wiener Staatsoper nach 55 (!) Jahren nun einen neuen „Barbiere“ beschert, dabei perfekt aus der geballten theatralischen Trickkiste geschöpft und eine Produktion der Überhöhungen, der Behauptungen, des konsequent ausgelebten Irrsinns geschaffen. Da ist alles stets in Bewegung, da sind auch die Sänger zu übrigens exzel-lent durchchoreografierten Körperleistungen gezwungen.

Ein paar groß dimensionierte farbige Folien (toll die bunte, fast an Pop-Art gemahnende Lichtregie von Carsten Sander) genügen, um für rasant wechselnde Schauplätze zu sorgen. Alles dreht sich, verschiebt sich, schafft Räume, Gassen und Gehwege; die fabelhaft stilisierten grellen Kostüme (was für Frisuren!) von Victoria Behr tragen ihr Übriges dazu bei, dass auf der leeren Bühne (auch Herbert Fritsch) ein stetes Tohuwabohu herrscht. Das mag manchen Besuchern – am Ende gab’s auch ein paar Buhs – nicht gefallen haben; aber der Irrsinn hat Methode. Einziger Einwand: Die Staatsoper wird bei einer anderen Sängerbesetzung viel zu tun haben, diese Aufführung wieder so auf den Punkt zu bringen.