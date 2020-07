"Sprayer von Zürich": Vom Verurteilten zum Kunst-Star

Die Stadt Zürich ehrt den "Sprayer von Zürich" Harald Naegeli (80) mit ihrem mit 50.000 Franken (47.100 Euro) dotierten Kunstpreis 2020. Zudem werden seine älteren Werke in Parkhäusern in den Kunstbestand aufgenommen. In einer Aussendung der Stadt wird Naegeli als "künstlerische Ausnahmepersönlichkeit" bezeichnet. Aus heutiger Sicht sei er ein Pionier.

Auch in jüngster Zeit war Naegeli aktiv: Während des Corona-Lockdown tauchten mehrere Graffiti mit Totentanz-Motiven an privaten und öffentlichen Bauten auf. Naegeli dürfe bei diesen als Urheber angenommen werden, schreibt der Stadtrat weiter. Auch eine Auswahl dieser neuen Werke soll in den Kunstbestand aufgenommen werden - allerdings nur jene, die Naegeli an öffentlichen Gebäuden anbrachte. Bei den Motiven an Privathäusern können die Eigentümer selber entscheiden, was sie damit machen.

"Wer nicht Naegeli heißt, erhält keinen Kunstpreis"

Die Stadt betont in ihrer Mitteilung aber, dass der Umgang mit illegalen Graffiti grundsätzlich aber der gleiche bleibe. Kurz: Wer nicht Naegeli heißt, erhält von der Stadt keinen Kunstpreis - sondern ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.