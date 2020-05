Graffiti-Galerie Mural Harbor: „Kommen mit blauem Auge davon“

Die Touren werden heuer somit nur zu Fuß stattfinden. Neun Leute pro Gruppe sind erlaubt, um den derzeit geltenden Schutzmaßnahmen Rechnung zu tragen. „Wir glauben aber, dass hier bald eine Lockerung kommt“, sagt Url, findet die Führung doch im Freien statt.

Um auch dieses Jahr trotz Corona viele Leute für die Graffiti-Kunst zu gewinnen, steht ein „erstmaliges und einmaliges“ Ferienprogramm für Jung und Alt am Plan: Workshops, und zwar mindestens jede zweite Woche einen. „Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene bieten wir diese an“, teilt Url mit. Nach einer Einschulung und Einführung in den geschichtlichen Hintergrund sowie nach der Erklärung was beim Sprühen legal und illegal ist, können die Laienkünstler eine Skizze zeichnen, den Entwurf anfertigen und diesen schließlich mit der Spraydose auf die jeweilige Wand übertragen. „Es wird sich zeigen, ob dieses Programm auch etwas für die Zukunft ist“, sagt Url.

Nicht für die Zukunft geplant ist eigentlich der Indoor-Bereich, das Museum auf Zeit (M.A.Z.): Bis 12. Dezember wäre dieses noch geöffnet. „Inwiefern dieser Termin bleibt, wissen wir nicht“, sagt Url.