Neue Graffitis: Teil der Kunst werden

Privathäuser – vor allem mit neuer Fassade – Kirchen und Autos seien explizit tabu. Das aber nur als einige Beispiele. Prinzipiell habe man sich aber so und so nach den Gesetzen der Stadt zu richten: Graffitis sind – außer im Eigenheim – überall illegal, außer wenn die Fläche extra dafür freigegeben wurde.

Legale Flächen

In Linz dürfen Sprüher ihre Kunstwerke legal in den verschiedenen Unterführungen der Wiener Straße, Wankmüllerhofstraße, Dornacher Straße, Unionstraße bzw. Kefergutstraße und Prunbauerstraße verwirklichen. Zusätzlich sind Graffitis auch in der Kaisergasse und am Jugendpoint Donaupark erlaubt.

Alles Plätze, an denen die Künstler beweisen können, dass es keine Schmierereien sind.