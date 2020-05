Die Sternstunde des Udo Jürgens

Dabei hatte der damals 32-jährige Musiker kurz vor seinem Triumph noch "Nie wieder Grand Prix!" geschworen, da er bereits zwei Mal davor angetreten war: 1964 mit "Warum nur, warum?" in Kopenhagen, wo er Platz 6 erreichte. Und im Jahr darauf mit "Sag ihr, ich lass sie grüßen" in Neapel, Platz 4. Alles schön und gut, aber bei solchen Bewerben zählt nur eins: der Sieg!"Ich war nach meinem zweiten Auftritt nervlich am Ende", erinnerte sich Udo Jürgens in einem Interview, das ich viele Jahre später für den ORF-Sender Ö1 mit ihm führte. "Ich schlitterte nach Neapel in ein massives Alkoholproblem, habe schrecklich viel geraucht, nicht geschlafen, ging jede Nacht auf Partys und in Discos, hatte mich bis an den Rand der Erschöpfung kaputt gemacht. Das war eine schwierige Phase meines Lebens, und es bestand die Gefahr, daran zugrunde zu gehen."