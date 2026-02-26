ESC in Wien: Kontrollen wie am Flughafen, keine Taschen erlaubt

Song-Contest-Fans, die bis jetzt noch kein Glück mit Tickets für das Event im Mai in Wien hatten, dürfen noch einmal hoffen: Am 26. März um 15 Uhr wird die "zweite und letzte Ticketwelle" für den ESC starten, wie ORF-General Roland Weißmann am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mitteilte.

Dabei kommen wenige tausend Restkarten in den Verkauf, die von den Delegationen der teilnehmenden Länder nicht in Anspruch genommen wurden, und die sich über alle neun Shows (von Generalproben bis zum Finale) verteilen. Erworben werden können diese Tickets allerdings nur von jenen, die sich bereits im Dezember online registriert haben.

Kontrollen vor der Stadthalle

Die glücklichen Ticketbesitzerinnen und -besitzer werden jedenfalls Geduld beim Einlass in die Wiener Stadthalle mitbringen müssen: Die Location verwandelt sich da in eine "Hochsicherheitszone", wie Oliver Lingens, Head of Event, erklärte. Dementsprechend wird es in der Wiener Stadthalle für das Publikum Sicherheitskontrollen mit Metalldetektoren geben, ähnlich wie am Flughafen.

Zudem gilt eine "No-Bag-Policy": Taschen sind verboten. Man darf also nur mitnehmen, was in die Hosentasche passt - wie Schlüssel, Handy und Brieftasche. Eine Ausnahme gibt es für transparente Behältnisse im Format von maximal A6. Platz für Jacken oder Schirme wird es rund um den Märzplatz geben: Dort werden Schließfächer aufgestellt.