Song Contest: Ein Abend mit gemischten Gefühlen

Poe-Poe-Poe-P-Oje. Mit einem schwedischen Start-Ziel-Sieg, viel Hype um Finnland und Israel und dem Gefühl, dass aus österreichischer Sicht mehr drin gewesen wäre, endete um 1 Uhr in der Früh in der Nacht auf Sonntag der Song Contest 2023 in Liverpool.

Teya und Salena haben alles richtig gemacht, die Wettquoten und die Stimmung waren auf ihrer Seite, in ihrem Halbfinale am Donnerstag wurden sie zweite – und beim Finale reichte es dann doch „nur“ für Platz 15. Wobei hier auch – wer erinnert sich an die jüngsten Landtagswahlen in Österreich? – das Erwartungsmanagement eine unangenehme Rolle gespielt hat: Zu hohe Erwartungen im Vorfeld schmälern einen realen Erfolg. Eigentlich ist ein österreichischer Finalbeitrag, der gute Stimmung macht, viel Liebe aus Europa bekommt und außerordentlich gut umgesetzt wurde, allein schon als Plus in der teils schwierigen Historie des Landes mit dem Song Contest zu setzen.

Immerhin war das Land 2018 das letzte Mal überhaupt im Finale. Und schnitt in anderen Jahren miserabel ab (diese Rolle hat man an die Deutschen abgegeben, die wieder auf dem letzten Platz gelandet sind). Dennoch: Die Wettquoten sahen Österreich vor der großen Show in Liverpool stabil in den Top Ten; dass das Publikum dann nur 16 der 120 Punkte im Voting beisteuerte, überraschte.

Die beiden Sängerinnen nahmen es souverän: „Unser Ziel war das Finale, und das haben wir geschafft. Unser Traum hat sich erfüllt“, sagte Teya. „Wir haben die größte Musikshow der Welt eröffnen und danach die gesamte Show genießen können.“