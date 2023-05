Song Contest: Russland greift Heimat des ukrainischen Duos an

WĂ€hrend des Finales des Eurovision Song Contests (ESC) ist die Heimatstadt der ukrainischen ESC-Teilnehmer Tvorchi Samstagabend von Russland angegriffen worden. Kurz vor dem Auftritt des Duos in Liverpool erschĂŒtterten Explosionen russischer Raketen die Stadt Ternopil in der Westukraine, wie der Vorsitzende des Gebietsrats, Mychajlo Holowko, mitteilte. Die Behörden riefen die Bewohner auf, SchutzrĂ€ume aufzusuchen. Über SchĂ€den und Opfer war zunĂ€chst nichts bekannt.

Andrij Huzuljak und Jimoh Augustus Kehinde legten unterdessen in Liverpool einen beeindruckenden Auftritt mit einer atemberaubenden BĂŒhnenkulisse hin. Am Ende gab es viel Applaus. Ukrainische Fahnen wurden geschwenkt. In Interviews hatten die Musiker zuvor gesagt, dass ein Sieg nicht PrioritĂ€t habe. Sie wollten vielmehr die Ukraine bestmöglich reprĂ€sentieren.