Song Contest im ORF: Mehr als 1 Million Zuseher

Junge Seher

Das TV-Publikum bewies dabei durchaus Durchhalteverm├Âgen. Sahen die Darbeitung von Teya & Salenas Song "Who The Hell Is Edgar?" mit Startnummer 1 durchschnittlich 1,158 Millionen Menschen, waren bei der Entscheidung nach Mitternacht immer noch 927.000 Interessierte mit dabei. Besonders erfreut zeigte sich der ORF ├╝ber den gro├čen Zuspruch unter der jungen Seherschaft. ├ťber den ganzen Abend erreichte man bei der Gruppe der Zw├Âlf- bis 29-J├Ąhrigen im Schnitt einen Marktanteil von 77 Prozent und damit einen Rekordwert, hie├č es in der Aussendung.