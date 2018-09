"Sommergespräche": Top drei im ORF und bei Privaten gleich

Mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ging am Montag das letzte der diesjährigen ORF-„Sommergespräche“ in der Wachau über die Bühne. Bei durchschnittlich 787.000 Zusehern und einem Marktanteil von 28 % in der Altersgruppe 12+ konnte Kurz wie schon im Vorjahr die meisten Menschen vor die TV-Geräte locken, gefolgt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit 715.000 Zusehern und 24 % Marktanteil.

Platz drei geht heuer an SPÖ-Chef Christian Kern: Das Gespräch sahen durchschnittlich 715.000 (Marktanteil: 21 %), jenes mit Peter Pilz (Liste Pilz) 603.000 (22 %). Quoten-Schlusslicht ist heuer Beate Meinl-Reisinger (NEOS) mit 461.000 Zusehern (17 %).