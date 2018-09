Sommergespräch mit Kurz: Die selbstschließende Mittelmeerroute

Es bleibt außenpolitisch: Über die von der UNO angekündigte Überprüfung des Schutzes von Immigranten in Österreich habe er sich „schon seinen Teil gedacht“, wenngleich er sich nicht unbedingt an den EU-Weisenrat zur Zeit von Schwarz-Blau I erinnert fühle.

Kurz kommt ins Referieren, Bürger bittet um etwas kürzere Antworten.

Kurz macht dennoch Versprechungen: Er habe das Land mit 400.000 Arbeitslosen übernommen. Sein Ziel sei, in einem ersten Schritt 100.000 weniger zu erreichen. Am Ende der Legislaturperiode sollen „kleine und mittlere Einkommensbezieher besser dastehen“. Wie genau das erreicht werden soll, darüber gibt es zumindest an diesem Abend keine Auskunft.

Dafür gibt es einen kurzen Einblick in die Firma Bundeskanzleramt. Ob die beim Thema 12-Stunden-Tag so betonte Freiwilligkeit auch dort gelte, wo er Chef sei, fragt Bürger. Er lasse seine Leute im Kabinett „immer“ nach Hause gehen, wenn ein privater Termin anstehe, antwortet Kurz. Es sei eher umgekehrt: „Ich muss sie ermutigen, durchzuschnaufen, einmal nichts zu tun, sich frei zu nehmen; es sind bei uns alle mit so viel Begeisterung dabei", sagt Kurz etwas schwärmerisch.

Ausgerechnet Singapur

Dass er einen „Umbau der Republik“ plane, wie oft behauptet, bestreitet er zunächst nicht, zumindest im positiven Sinne. Als Nadja Bernhard aber fragt, ob es dafür einen entsprechenden Masterplan gebe, zögert Kurz und antwortet etwas pikiert, ihm werde in den Medien in diesem Zusammenhang oft unterstellt, eine „Orbánisierung“ im Sinn zu haben.

Kurz versucht im zweiten Anlauf, Umbaupläne und Ziele für das „meiner Meinung nach schönste Land der Welt“ zu skizzieren. Als Beispiel für eine positive Entwicklung nennt er das von ihm kürzlich besuchte Singapur, der Stadtstaat in Südostasien sei vor vierzig Jahren noch ein Entwicklungsland gewesen und habe mittlerweile an Wohlstand die meisten EU-Länder überholt. Was Kurz nicht sagt: Singapur hat ein illiberales parlamentarisches System, gilt nicht als vollwertige Demokratie.

Gut, dass Kurz mehrmals an diesem Abend die Wichtigkeit von „Rechtstaatlichkeit und Demokratie“ erwähnt hat.

„Kraft der Mitte“

Bernhard hakt am Ende hier noch einmal ein. Der Zeitgeist wehe in der Welt derzeit von rechts, ob dies möglicherweise in eine autoritäre Richtung kippen könnte, will sie wissen. Kurz würde das für „furchtbar“ halten. Er sei mit seiner Neuen Volkspartei bei der Nationalratswahl mit einer „Kraft der Mitte“ angetreten, um die Mitte zu stärken.

„Kraft der Mitte“ klingt zwar ein bisschen nach Yoga, den Slogan hatte die alte ÖVP aber interessanterweise 1994 unter Erhard Busek auf ihre Wahlplakate drucken lassen und mit 27,7 Prozent katastrophal abgeschnitten. Obwohl man im selben Jahr als „Europa-Partei“ noch über die gewonnene Volksabstimmung zum EU-Beitritt Österreichs gejubelt hatte. Wolfgang Schüssel übernahm daraufhin die Partei.

Einen Hang zur politischen Mitte scheint Kurz nun bewusst betonen zu wollen. Zum umstrittenen ungarischen Regierungschef Viktor Orbán geht er auffallend deutlich auf Distanz. Kurz kündigte im Sommergespräch an, dass die ÖVP-Fraktion am Mittwoch im Europaparlament für ein Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn stimmen und die EVP-Mitgliedschaft von Fidesz, wie vom EU-Parlamentarier Otmar Karas gefordert, ruhend gestellt werde. Das wäre aber ein „normaler Vorgang“.

So wie Kurz vieles im Sommergespräch als „normal“ bezeichnet, wie etwa sein Aufwachsen oder seinen Sprachgebrauch. Mal klingt er volksverbunden, dann aber doch wie ein über den Dingen (zum Beispiel der BVT-Affäre) stehender, bloß kommentierender Regierungschef, der aber dann schweigt, „wenn schon alles gesagt ist, nur noch nicht von jedem.“