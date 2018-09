TV-Tagebuch: Christian Kern - Mumpitz, plemplem und Unsinn

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Kurzzusammenfassung: Es gab ein paar schöne Kernismen: „Totaler Mumpitz“, „plemplem“, „Mäuslein“, „Unsinn“.

Es begann mit dem Thema Wetter (Nadja Bernhard: „Total verregnete Wachau“) und einem väterlichen Lächeln von SPÖ-Chef Christian Kern.

Dann sagte Bernhard: „Sie wurden vom Wähler in die zweite Reihe verwiesen.“ Kern antwortete: „Das ist, wenn man so will, nicht der Punkt.“ Eine interessante Formulierung, denn für den Rest des Abends wollte Kern meistens, dass seine Sätze „der Punkt“ sind (seine Lieblingsformulierung). Beweis laut Kern für seine anhaltende Erstreihenposition: Er habe mit Tony Blair diskutiert (der auch schon länger nicht mehr in den vorderen Reihen der Politik wohnhaft ist). Zudem treffe er sich mit „Philosophen und Künstlern“.

Hans Bürger fragt: „Was kann Sebastian Kurz, was Sie nicht können?“ Kern, durchaus nahe an der Realität: „Er hat bei der Wahl besser abgeschnitten.“ Dann meint er: „Die Herausforderungen sind nicht schwarz oder weiß.“ Das ist, durchaus, der Punkt – Herausforderungen sind heute auch schon in der Regel in Farbe.