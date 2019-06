Solidarität mit Pereira: Bartoli sagt Scala-Auftritte ab

"Bedauern"

" Cecilia Bartoli wird nicht an dieser Produktion teilnehmen“, hieß es auf Facebook.Das Theater erwiderte in einer Presseaussendung, es habe mit Bedauern den Beschluss Bartolis zur Kenntnis genommen, sich von den Aufführungen von „ Giulio Cesare in Egitto“, sowie von „Semele“ im Jahr 2020 und „Ariodante“ 2021 zurückzuziehen. Corriere della Sera berichtete in der Sonntagsausgabe von einem Schreiben von Bartolis Ehemann und Manager Oliver Widmer an Pereira. „ Cecilia ist vom Beschluss des Scala-Aufsichtsrats geschockt, Dich nicht im Amt zu bestätigen. Unter diesen Bedingungen hält sie es nicht für möglich, mit der Scala zusammenzuarbeiten“, so das Schreiben.

Bartolis Beschluss setzt die Scala unter Druck. Pereira unterhält sehr freundschaftliche Beziehungen auch zum Stardirigenten Zubin Mehta, der laut der Mailänder Tageszeitung wegen des Wechsels an der Scala-Spitze ebenfalls Auftritte in Mailand absagen könnte.