"SOKO Donau": Start der neuen Staffel

Was unterscheidet den Neuen (Klaus Lechner) vom Alten (Simon Steininger)? „Ich finde, sie sind wie Tag und Nacht. Es sind zwei völlig unterschiedliche Typen und Charaktere. Der Michael (Steinocher, Anm. der Red.) verkörperte mit Simon Steininger einen physisch sehr präsenten und starken Polizisten – dynamisch, engagiert und mit einem großen Herz ausgestattet. Er war jünger und wilder als der Rest des Teams, eher mehr so Typ ,Straßenköter‘“, sagt die 41-jährige Klebow.

Bei Andreas Kiendl sind es andere Voraussetzungen. Denn er wird die Rolle eines ruhigen, erfahrenen, aber auch eigenwilligen Ermittlers einnehmen. Für die in München geborene Schauspielerin, die seit 2005 in Wien als Penny Lanz auf Verbrecherjagd geht, bringt er ein anderes Stück Österreich mit ans Set, „weil er ein Steirer ist. Seine Figur, Lechner, ist ein bodenständiger und stiller Typ – ein umweltbewusster Familienmensch, der gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Er ist in etwa das, was ich als Privatperson bin“, sagt Klebow.

Bis zum ersten Einsatz von Andreas Kiendl wird es noch dauern: Erst in den letzten beiden Folgen der 15. Staffel hat er seinen ersten Auftritt. Da sich Michael Steinocher bereits in der zwölften Folge verabschiedet, müssen Lilian Klebow und ihr Kollege Stefan Jürgens als Carl Ribarski erst einmal alleine zurechtkommen. An der nötigen Erfahrung sollte es nicht scheitern, denn Lilian Klebow ermittelt bereits seit fünfzehn Jahren entlang der Donau. Damit ist sie gemeinsam mit Helmut Bohatsch (er spielt den Kriminaltechniker Franz Wohlfahrt) die Dienstälteste.