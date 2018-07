"So Sad So Sexy": Lykke Li ist immer noch so schön traurig

Die Liste von Lykke Lis Helfer liest sich dann wie ein „Who is who“ des Gegenwartspop: Ex-Vampire-Weekend-Mitglied Rostam ist ebenso dabei wie Malay, der schon Frank Ocean produzierte, und Ilsey Juber, Komponistin für Beyoncé. Sie ersetzten den Indie-Pop-Folk vergangener Tage durch traumwandlerische, zurzeit sehr angesagte Trap-Beats, wattebauschig-luftige Keyboardsounds und Rap-Einlagen. Diese neue Mixtur geht nicht immer auf – etwa in „Jaguars In The Air“ und „Sex Money Feelings Die“. Allesamt gefällige Nummer, die aber zu plastisch, zu sehr in Richtung Charts-Einheitsbrei gebügelt wurden. In anderen Stücken findet man es aber wieder: das Besondere, Mystische – diesen wehmütigen Nachhall, an dem auch bereits David Lynch Gefallen gefunden hat. Der Twin-Peaks-Schöpfer hat nämlich 2013 gemeinsam mit Lykke Li „I’m Waiting Here“ aufgenommen, eine Sehnsuchtsballade, die die zerbrechliche, schwermütige, verträumte Seite der Sängerin gut auf den Punkt bringt. Auch auf „So Sad So Sexy“ finden sich solche unter die Haut gehenden Momente.

„Utopia“, dass das Album beschließt und in dem Lykke Li sich an ihre Kindheit erinnert, ist so einer. Das dazugehörige Video zeigt alte, vergilbte Aufnahmen aus dem Privatarchiv. In Kombination mit dem sich direkt ins Herz eiernden Orgelsound, einer im Hall verwehten Gitarrenmelodie und schluchzenden Rhythmen gelingt es ihr, große Emotionen zu erzeugen: „If there's a bomb in your heart, I'll disarm it / If you want it, then I want it“. Ja, ich will!

Marco Weise