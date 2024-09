Simone de Beauvoir: Als Paris arm, aber sexy war

Das hat die Frau geschrieben, aus deren Feder kurz zuvor die Feminismus-Bibel „Das andere Geschlecht“ floss? Simone de Beauvoirs Urteil über andere Frauen, egal, ob sie als Erzählerin Anne spricht oder ob sie es Männern in den Mund legt, ist verblüffend chauvinistisch. Etwa beglückwünscht sich ihre Erzählerin „wieder einmal dazu, eine Frau zu sein. So hatte ich es mit Männern zu tun, was sehr viel weniger Probleme mit sich bringt.“ An anderer Stelle fragt ihr Hauptdarsteller, was Leben bedeute. „Aus dem Munde einer Frau bedeutet das immer, dass man sich mit ihr beschäftigt.“ Beispiele dieser Art gibt es zuhauf. Bis auf Anne sind eigentlich alle Frauen blöd oder gestört. Annes Blick, so schreibt Nicole Seifert im Nachwort, „ist die verinnerlichte Misogynie einer Gesellschaft, die das Männliche verehrt“.