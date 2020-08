Sigmund Freud Museum ab Samstag wieder offen

Um die „Brücke zwischen Gestern und Heute“ geht es auch der wissenschaftlichen Leiterin Daniela Finzi, und „um Freud als sinnliche Erfahrung“. Im Hochparterre sind in der Schau „Verborgene Gedanken visueller Natur“ Werke der Konzeptkunstsammlung des Museums zu sehen. Und im zusätzlichen Stiegenhaus, zugleich Fluchtweg, wird die teils beklemmende Geschichte des Hauses, Baujahr 1890, und seiner Bewohner erzählt: In der „Judensammelstelle“ mussten 76 Personen auf ihre Deportation in Vernichtungslager warten.