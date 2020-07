Siggi Loch wird 80: Ein Leben für den Jazz

Ein geschicktes Händchen hat Loch auch als Sammler u. a. von Werken Bruce Naumans, Andy Warhols und Katarina Grosses. 1970 kauft er für 20.000 Mark – „eine stattliche Summe für meine Verhältnisse damals“ – das Ölgemälde „Vierwaldstätter See“ eines Künstlers namens Gerhard Richter.

Jahre später bekommt er dafür 3,2 Millionen Euro und finanziert damit seine Villa in Berlin Grunewald, erbaut vom Architekten Oskar Kaufmann, der die Volksbühne entworfen hat.

Und wann ist ein Plattenalbum gelungen? „Wenn die Musik ein Geheimnis hat und man ihr auch nach dem x-ten Hören nicht überdrüssig wird. Nur dann qualifiziert es sich auch für die Ewigkeit.“ Lochs Credo ist der schönste Satz im Band „A Life in the Spirit of Jazz“. Ein Zitat von Jean Dubuffet: „Musik muss die Seele erfreuen, nicht die Ohren.“

www.actmusic.com