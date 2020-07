Clubs in Corona-Krise: Überleben mit Live-Jazz als Vorwärtsstrategie

Kämpfen ist man in der Wiener Club-Szene gewohnt. Aber die durch Corona notwendige Zwangspause hat ihr schwer zugesetzt. Da jedoch Jammern über das Unvermeidliche nichts nützt, und „es ja vorher auch schon nicht leicht war“, hat Christoph Klein rasch die Ärmel hochgekrempelt: „Wir haben während der Krise rasch mit Streaming begonnen, und das war wichtig, um Präsenz zu zeigen. Und das hat uns auch über Wasser gehalten.“

Der Club-Betreiber blickt nach der Schock-Starre der behördlichen Lokal-Schließung wieder optimistisch in die Zukunft: Als einer der aktivsten unter den Livemusik-Anbietern startet er heute im „Zwe“ in der Leopoldstadt mit einem kleinen, aber feinen „A Dozen Days in Jazz“-Festival (7. bis 18. 7.).