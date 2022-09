Seidl-Vorwürfe: Koproduktionsfirma zieht sich aus Ayubs "Mond" zurück

Der ORF unterstützt "Mond" im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens finanziell. Auf APA-Anfrage hieß es seitens des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens: "Basierend auf der uns derzeit bekannten Informationslage besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein Grund für eine Rücknahme der Förderung. Eine umfassende rechtliche Prüfung steht allerdings noch aus."

Ayub betonte, bei dem Dreh von "Sparta" nicht dabei gewesen zu sein. Sie könne nicht sagen, was vorgefallen ist. Seidl habe sie allerdings als "schüchternen Mann" kennengelernt, der eine Art Vaterfigur für sie sei. Er habe sie von Anfang an gefördert und darauf geachtet, dass sie glücklich sei. Ohne ihn würde es "Sonne" nicht geben. Besorgt zeigte sie sich über die Zukunft der Ulrich Seidl Film Produktion und den vielen selbstständigen Mitarbeitern, die vor dem Nichts stünden.

In "Mond" will Ayub in gesellschaftlichen Zwängen gefangene Frauen aus zwei Welten aufeinanderprallen lassen. Sarah, eine ehemalige Kampfsportlerin aus Wien zieht als Personal-Trainerin für drei Töchter einer reichen Familie in den Nahen Osten - und landet dort in einer für sie fremden Welt mit Palast, aber ohne Internet.