Grenzerfahrungen der Gegenwartskunst

Schatten der Ereignisse

„Forms of the Shadow“, Formen des Schattens, heißt die von der koreanischen Kuratorin gestaltete Gruppenausstellung (bis 17.11.), die eine sehr zentrale Frage der Auseinandersetzung der Kunst mit der Realität aufwirft: Wie zeigt man das Nachwirken von schockierenden, emotional besetzten Ereignissen, wenn vordergründig nicht mehr wirklich etwas zu sehen ist? Was kann die Kunst hier leisten, wenn sie sich nicht damit zufriedengeben will, dass manche Dinge einfach „unvorstellbar“ bleiben?