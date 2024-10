Sean Combs: Einmal Gangsta, immer Gangsta?

Er hatte viele Namen, nicht alle hat man sich gemerkt. Die Anklageschrift listet sie sogar auf: „Puff Daddy“, „P. Diddy“, „Diddy“, „PD“, „Love“. Die Namen sind aber nicht der Grund dafür, dass das Dokument 14 Seiten lang ist. Der einstigen Rap-Größe Sean Combs werden zahlreiche schwerwiegende Vorwürfe gemacht: Vergewaltigung (unter anderem von Jugendlichen), Sexhandel, Prostitution und Organisierte Kriminalität, also Zwangsarbeit, Drogenschmuggel, Entführung, Bestechung, Brandstiftung, Justizbehinderung. Combs drohen 15 Jahre Haft, wenn nicht lebenslang. Er hat auf nicht schuldig plädiert.

Im Detail klingt das so: Seit 2008, womöglich auch früher, habe Combs organisierten sexuellen Missbrauch von Frauen betrieben. Bei mehrtägigen Sexorgien („Freak-Offs“) in seinen Villen oder auch in Hotelsuiten seien Frauen – mitunter auch Männer – mit Drogen gefügig gemacht worden. Wer sich widersetzt habe, sei bedroht, geschlagen und mit kompromittierenden Videos erpresst worden.