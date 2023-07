Schriftsteller Milan Kundera 94-jährig verstorben

Milan Kundera war ein Philosoph unter den Schriftstellern. In seinen Romanen spürte der französisch-tschechische Weltbürger den großen und kleinen Mysterien der menschlichen Existenz nach. Dabei liebte er es, den Leser mit Fragen zu konfrontieren. "Was also soll man wählen? Das Schwere oder das Leichte?", heißt es da. Oder: "Aber war es Liebe?" Nun ist Kundera 94-jährig gestorben.

Sein Rang als Klassiker der Weltliteratur war einzementiert, als sein Werk in der prestigeträchtigen französischen Edition "La Pleiade" (Siebengestirn) erschienen ist. Zu Lebzeiten wurde diese Ehre, die sich mit Ledereinband und Goldschnitt in die Vitrine stellen lässt, bisher nur wenigen anderen Autoren zuteil.

Paradoxerweise war es eine Verfilmung, die Kundera endgültig den Weg zu internationaler Berühmtheit bahnte. Der Regisseur Philip Kaufman machte sich nichts aus dessen Credo, Romane so zu schreiben, dass sie nicht adaptierbar sind. Er brachte "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" 1987 auf die Leinwand. Die erotische wie tragische Liebesgeschichte zwischen dem Chirurgen Tomas und der Kellnerin Teresa berührte viele Menschen.

Nachdem sowjetische Panzer 1968 die Demokratiebewegung Prager Frühling in der Tschechoslowakei niedergeschlagen haben, fliehen die beiden Protagonisten des Films in den Westen. Es ist ein Schicksal, dass Kundera und seine Frau Vera, eine frühere Fernsehansagerin, mit ihnen im richtigen Leben teilten. 1975 packten sie in Prag ihre Koffer, um nach Rennes in der Bretagne zu gehen und den Eisernen Vorhang hinter sich zu lassen.