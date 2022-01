Schneewittchen und die gecancelten Zwerge

Soweit, so woke (neuer Kampfausdruck für „politisch korrekt“, Anm.), konnte man meinen, allerdings machte Disney da die Rechnung ohne eine Interessensgruppe, die im Film prominent vorkommt: Die „Zwerge“.

Kleinwüchsige Menschen haben sich spätestens seit der Blockbuster-Serie „Game of Thrones“ von der Kuriosität zur Hauptattraktion entwickelt. „Game of Thrones“-Star-Bösewicht Pete Dinklage hat Achondroplasie (sein Rumpf ist vollständig ausgebildet ist, Arm- und Beinknochen sind jedoch verkürzt sind) und vor allem ein Übermaß an Selbstbewusstsein und Charisma.

Doppelter Boden

Entsprechend groß war das Echo, als der dreifach Emmy-gekrönte Multimillionär in einem amerikanischen Podcast am Montag die Pläne Disneys als doppelbödig kritisierte: Das Studio habe stolz herausgestellt, eine Latina-Schauspielerin als Schneewittchen zu casten und sich damit fortschrittlich zu zeigen – „aber dann machen sie immer noch die verdammt rückständige Story über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben?“, ätzte Dinklage.

Eine Schrecksekunde später lenkte Disney ein und gab am Mittwoch bekannt, die Darstellung der Zwerge mit Vertretern der Kleinwüchsigen-Community zu besprechen, um negative Stereotype zu vermeiden. Ein Goliath beugte vor Dinklage symbolisch das Knie.

Für die amerikanische Rechte (auch sie fühlt sich im notorisch liberalen Hollywood nicht angemessen repräsentiert) ist das ein gefundenes Fressen: Seht her, es reicht nicht, eine Nicht-Weiße als Hauptdarstellerin eines deutschen Märchens zu sehen, war sogleich zu hören. Der rechtspopulistische Blog Breitbart News ging noch weiter: „Disney warf seinen Animationsklassiker von 1937 unter den Woke-Bus“.

Ganz so ist das nicht: Der Film ist seit drei Jahren in Entwicklung. Und wie bei „Alladin“ oder „Mulan“, die in einem orientalischen beziehungsweise asiatischen Setting spielen, gibt es „kulturelle Berater“, die das Studio beraten. Das Thema „Zwerg“ stand demnach schon seit Beginn der Planungen im Fokus.