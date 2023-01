Scheunenfund: Van-Dyck-Bild bringt Millionen

Ein in einer Scheune entdecktes Werk, das dem flämischen Maler Anthony van Dyck (1599-1641) zugeschrieben wird, ist bei einer Auktion in New York für rund drei Millionen Dollar (etwa 2,8 Millionen Euro) versteigert worden.

Wer die Ölzeichnung eines älteren Mannes ersteigerte, die wahrscheinlich Anfang des 17. Jahrhunderts angefertigt wurde, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag zunächst nicht mit.