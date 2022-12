Seltenheit: Schmuckstück von Diana wird bei Sotheby's versteigert

"Schmuckstücke, die der verstorbenen Prinzessin Diana gehörten oder von ihr getragen wurden, kommen sehr selten auf den Markt, insbesondere ein Stück wie das Attallah-Kreuz, das so farbenfroh, kühn und unverwechselbar ist", sagt Kristian Spofforth, Leiter der Schmuckabteilung bei Sotheby's London. "In gewisser Weise ist dieser ungewöhnliche Anhänger ein Symbol für das wachsende Selbstbewusstsein der Prinzessin bei der Wahl ihrer Kleidung und ihres Schmucks zu diesem besonderen Zeitpunkt in ihrem Leben."