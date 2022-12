Niki Laudas erster Ferrari wird nun versteigert

Danach wird die Geschichte dieses Autos kompliziert: Lauda war es n√§mlich zu umst√§ndlich, den Wagen, den er von Anfang an mit italienischem Ausfuhrkennzeichen "Escursionisti esteri" fuhr, durch den √∂sterreichischen Zoll zu bringen. 1975, im Jahr seiner ersten Weltmeisterschaft, nutzte Lauda deshalb die erstbeste M√∂glichkeit, den Ferrari loszuwerden. Gleich hinter dem Brenner wollte er den Wagen einem Ferrari-Markenleiter bei Denzel in Innsbruck andrehen. Der wollte den Wagen scheinbar aber nicht haben, teilt das Dorotheum in seinem Katalogeintrag mit. Dessen Bruder allerdings war an dem Wagen interessiert und √ľbernahm ihn.

Umlackiert

Nach zwei weiteren, nicht ganz unbekannten Besitzern ‚Äď der eine, Karl Oppitzhauser, ebenfalls Rennfahrer und der andere, Michael Denzel, Spr√∂ssling von Ferrari-Importeur Wolfgang Denzel, der den 365 GT4 von Grigio Argento auf Dunkelrot metallic umlackieren lie√ü ‚Äď verlor sich die Spur von Nikis Ferrari.