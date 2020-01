Scarlett Johansson: "Ich fürchte um die Welt“

Sie ist ein Star, seit sie mit 12 ein Pferd ritt und Robert Redford und Kristin Scott Thomas in „Der Pferdeflüsterer“ begeisterte. Mit 35 hat Scarlett Johansson beachtliche 66 Filme auf ihrem Resumé und alle Genres durchgespielt.

Der neueste Film des neuseeländischen Regisseurs Taiki Waititi passt in gar kein Genre. In „Jojo Rabbit“ spielt sie die Mutter eines Hitlerjungen, die selbst heimlich im Widerstand ist. Der Film ist eine Komödie, so seltsam das klingen mag.