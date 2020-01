Jan Bülow als Udo Lindenberg: "Mach’ nicht zu viel den Udo"

Jan Bülow ist gerade erst nach Wien übersiedelt. Eben noch war er am Schauspielhaus in Zürich engagiert, nun spielt er im Ensemble des Burgtheaters. Und außerdem hat er einen großen Film gedreht: In " Lindenberg! Mach dein Ding" (derzeit im Kino) ist Jan Bülow als junger deutscher Rocker Udo Lindenberg einfach umwerfend.