Würstel, die revoltieren und Katzen, die explodieren

Es sind wahrscheinlich schon einige Filme unter Drogeneinfluss entstanden. Aber bei den wenigsten wird das zugegeben. Beim Animationsfilm „Sausage Party“ (2016) hat es der für unkonventionelle Hollywoodkomödien bekannte Seth Rogen, einer der Drehbuchautoren, öffentlich eingestanden: Ohne Cannabis hätte es diesen Film nie gegeben. Und das sieht man dem Film auch an. Es geht um ein Würstel, das die Erkenntnis hat, dass Lebensmittel von Menschen gegessen werden. Deswegen zettelt die Frankfurter einen Aufstand an. Der gelingt und gipfelt in einer Orgie. Ja, genau in einer sexuellen Orgie von Nahrungsmitteln.