Die vielleicht mächtigste Person in Westeros

Es ist Halbzeit bei der zweiten Staffel von „House Of The Dragon“. Die vierte Folge, die seit Montag auf Sky abrufbar ist, hat es in sich, ist eine dieser Episoden, nach der man ratlos und durchaus auch geschockt vor dem Fernseher sitzt und sich fragt: Wie kann das bitteschön weitergehen? Mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten – man will ja niemandem die Spannung, die Überraschung nehmen. Mit „A Dance With Dragons“, so der Titel der vierten Folge, hat die Geschichte auf jeden Fall an Zündstoff gewonnen. Jetzt scheint alles möglich zu sein.

Die Vorgeschichte zum Serienhit „Game of Thrones“ folgt dabei einem Roman des Schriftstellers George R. R. Martin. Sein Werk „Fire and Blood“ diente dem Drehbuchautor Ryan Condal als Ausgangsmaterial für jene Handlung, die die Rahmenbedingungen für das schaffen soll, was sich rund 200 Jahre später in den Sieben Königslanden bei „Game of Thrones“ abspielen wird.