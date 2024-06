Ein Kaulitz kommt selten allein

Man hat ja so seine Klischeevorstellungen von eineiigen Zwillingen. Tom und Bill Kaulitz – ja, die von der Band Tokio Hotel – sind mit ihrer neuen Reality-Serie angetreten, um diese zu zertrümmern. Und mit Plateauschuhen noch einmal fest draufzutreten. Also Bill. Tom nicht. Und da sind wir schon beim Thema.

Am unterhaltsamsten wird das in der ersten Folge in jener Szene gezeigt, als sich Bill für das nahende gemeinsame Geburtstagsfest zwei neue Anzüge kauft. Um einen fünfstelligen Betrag, wie er unter Zuhilfenahme seiner Finger ein wenig verschämt und selbst ein bisschen überrascht verrät. In Gegenschnitten erzählt Zwillingsbruder Tom wiederum, wie er jede Woche von seinem Bankberater eine Aufstellung der Finanzen bekommt und Überblick über Ein- und Ausgaben behält. Dann erzählt Bill, dass er für solche Einkäufe eine weitere Kreditkarte hat, von der sein Bruder – der offenbar auch seine Finanzen verwaltet, und sichtlich nicht grundlos – nichts weiß. Das erfährt nun Tom vor der Kamera, der das konsterniert, aber doch mit einem Lachen quittiert – in seinen Augen sieht man freilich eindeutig: Der Bruder kommt noch sowas von in seine Gasse.