Salzburger Zahlenfestspiele: 96 Prozent Auslastung

In der Folge bot ein Algorithmus rund 9.000 Kunden ein Ersatz-Angebot an. Rund 80 Prozent nahmen es an, das entspricht 39.732 Karten. Insgesamt wurden für 110 Veranstaltungen 76.500 Karten verkauft. Den Sommer über erreichten das Kartenbüro 36.400 E-mails. 43.880 Karten, das entspricht 57 Prozent von allen, wurden nachträglich individuell personalisiert.

Die Einnahmen beliefen sich im Endeffekt auf 8,7 Millionen Euro. Die Platzauslastung lag im Durchschnitt bei 96 Prozent. Und es waren keine nationalen Festspiele: Man zählte 39 Nationalitäten.