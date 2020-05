Peter Lohmeyer ist der neue "Tod"

Vor fünf Jahren hat er sich in Wien und in eine Wienerin verliebt. In Schnitzel und vor allem in Kaiserschmarrn, wie er dem KURIER im Gespräch gestand. Nun bleibt zu hoffen, dass Peter Lohmeyer Salzburger Nockerln ebenso munden – seine Ehefrau, Starköchin Sarah Wiener, hat garantiert ein Spitzenrezept. Lohmeyer ist der neue „Tod“ auf dem Salzburger Domplatz, als Nachfolger von Ben Becker. Mit „Jedermann“ Cornelius Obonya und „Buhlschaft“ Brigitte Hobmeier wird er in der Neuinszenierung von Julian Crouch und Brian Mertes spielen.

Für den in Österreich als Film- und Fernsehschauspieler Bekannten wird es eine Rückkehr zum Theater. Der 50-Jährige studierte an der Schauspielschule Bochum und gab am dortigen Schauspielhaus in „Was heißt hier Liebe“ sein Bühnendebüt.

Der Salzburger "Tod" in den vergangenen 15 Jahren