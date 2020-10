Salzburger Festspielbezirk wird um 10.000 Quadratmeter erweitert

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer präsentierte am Montag zusammen mit Staatssekretärin Andrea Mayer, Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler und Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner eine kulturpolitische Grundsatzentscheidung: Der Festspielbezirk wird generalüberholt. „Das gemeinsame Bekenntnis für diese Investition ist gerade in solch herausfordernden Zeiten wie jetzt unglaublich wichtig und hat enorme positive Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsstandort Salzburg. Zudem bleiben wir damit das kulturelle Zentrum Österreichs mit Weltgeltung und bauen diese Position weiter aus“, so Haslauer.

"Modernster Stand der Zeit"

Das Große Festspielhaus sei nach nunmehr 60 Jahren sanierungsbedürftig. Viele Bereiche wie Brandschutz oder Arbeitnehmerschutz erfordern hohe Investitionen. Darüber hinaus bestehe bei allen Spielstätten in unterschiedlichster Weise Handlungsbedarf. Die Werkstätten, die Künstlergarderoben, zum Teil auch der Zuschauerbereich entsprächen nicht mehr den Anforderungen. Der Schwerpunkt der Sanierung liege in der Verbesserung der Heiztechnik, der Klimaanlage, des barrierefreien Zugangs. Bühnentechnik, Werkstätten und Publikumsbereich sollen auf modernsten Stand der Zeit gebracht werden.