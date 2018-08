Salzburg: Viel Applaus für Gottfried von Einems "Prozess“

Der Aufführungsort, die Salzburger Felsenreitschule, ist an sich schon kafkaesk. Geheimnisvolle Arkaden, eine bedrohliche Felswand, Publikumsreihen wie in einem riesigen Gerichtssaal: Wie faszinierend könnte dort heute eine szenische Produktion der Oper „Der Prozess“ von Gottfried von Einem sein. Wie kann ein Individuum schuldig sein, dass nichts wissentlich falsch gemacht hat? Das in die Mühlen der Bürokratie gerät, die den Akt ewig verschleppt? Wie gehen Obrigkeiten heute mit Menschen um? Wie unabhängig ist Justiz in politisch heiklen Zeiten? Und haben Flüchtende auch etwas mit Flüchtlingen zu tun?