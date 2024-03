Sag niemals "Eierkuchen" zu Palatschinken

Die deutsche Autorin Kristina Andres erzählt in ihrem neuen Kinderbuch eine Geschichte über zwei kleine Räuber namens Greti und Jocke, die mit einer den Haushalt schupfenden Katze in einer Hütte unter Fichten leben. Im Alltag der Räuberkinder dreht sich dann auch einiges um „Eierkuchen“, so sagen die Deutschen zu Palatschinken. Das klingt wie ein Unfall. Geht gar nicht. Da sollte man beim Vorlesen bzw. beim Kauf des Buches bedenken. Abgesehen von diesem "Eierkuchen"-Problem sind die elf im Buch vorkommenden Räubergeschichten aber lesenswert.

Was sind eigentlich Menschenrechte? Wer hat sie erfunden bzw. festgelegt? Wer schützt sie und wer versucht sie, mit Füßen zu treten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Buch "Alle Menschen haben Rechte". Auf 72 Seiten werden einem oft etwas kompliziert klingende Rechtsansprüche einfach und anschaulich erklärt. Man lernt dabei auch jene Vorkämpfer und Vorkämpferinnen kennen, die uns diese seit vielen Jahren gültigen Menschenrechte gebracht haben. Jene Rechte, die jedem Menschen kraft seines Menschseins zustehen, unabhängig davon, wo wir geboren wurden, wie viel wir besitzen, woran wir glauben oder was wir denken, ob wir mit einer Behinderung leben, welches Geschlecht oder welche Hautfarbe wir haben, wen wir lieben oder wie alt wir sind. Jedes Leben ist genauso wichtig. Und wichtig, ist daher auch dieses Buch.

Sagenumwobenes Österreich

Österreich besitzt einen äußerst reichhaltigen Sagenschatz. In den überlieferten Geschichten spiegeln sich die Besonderheiten der Landschaft, das Leben ihrer Bewohner und so manches historisches Ereignis, wie das Buch "Sagenschatz aus Österreich” (G&G Verlag) dokumentiert. Für dieses Buch wurden die schönsten Sagen aus Österreich ausgewählt, meisterlich nacherzählt von Friedl Hofbauer. Wer nicht lesen mag, kann das auch einfach nur nachhören. Die Audiofiles stehen einem in Buch via QR-Code zur Verfügung. Gelungen!

Friedl Hofbauer, Stephan Köhler: "Sagenschatz aus Österreich” (G&G Verlag). 72 Seiten. 21 Euro.