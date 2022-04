Romeo Castellucci: "Ein Kultur-Embargo empfinde ich als Schande"

KURIER: Das Requiem fordert die Frage geradezu heraus: Sind Sie katholisch? Sie kommen immerhin aus Italien, einem katholischen Land.

Romeo Castellucci: Das werde ich oft gefragt. Ja, ich bin in einem katholischen Land geboren und aufgewachsen, meine visuelle Bildung und die Museen, die ich besucht habe, sind katholisch geprägt. Aber ich selbst bin kein praktizierender Katholik.

Aber zumindest religiös?

Wir alle sind religiös, Religion ist überall: in den Supermärkten, in den Apotheken… In den Apotheken sogar viel mehr als in einer Kirche! Wie schon der französische Philosoph Jacques Lacan festgestellt hat, wird die Religion über alles triumphieren. Wir alle sind dazu verurteilt, religiös zu sein. Allein schon die Etymologie des Wortes erklärt es: Religion kommt von „re-ligio“, das bedeutet „zusammensetzen“. Auch das Theater ist Religion, das Kino, die Filme, die Kunst generell.

Ihre zentralen Themen sind der Tod und das Sterben …

Nicht nur meine! Sie sind es in der westlichen Kultur.

In mein Gedächtnis eingebrannt haben sich die hyperrealistisch nachgestellten Sterbeszenen in Ihrem Stück „Le Metope del Partenone“, das 2019 bei den Wiener Festwochen zu sehen waren.

In dieser Arbeit gibt es zwei Temperaturen: die hitzigen Wiederbelebungsversuche, die immer scheitern, und gleichzeitig die an die Wand projizierten Rätsel, die eigentlich sehr kalt sind. Mich hat interessiert, Schmerzen mit einem Rätsel zu verbinden – und das Rätsel ist der Tod.

Aber wie verhält es sich: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Eine Auferstehung? Oder ist mit dem Tod alles zu Ende? Wird nur Ihr Werk über Ihren Tod hinaus weiterleben, oder auch Ihre Seele?

Alles hat ein Ende. Ich glaube an das Leben der Moleküle, das ist Physik. Aber gibt es eine Seele? Ist sie unser Gewissen, unser Geist? Ich habe keine Ahnung, was nach dem Tod passiert. Aber ich habe keine Angst vor dem Tod; ich habe nur Angst vor Schmerzen. Denn der Tod ist etwas Abstraktes, der Schmerz aber sehr konkret. Wie schon Jean-Paul Sartre gesagt hat: Den Tod erlebt man nicht. Den Schmerz aber schon. Vor ihm habe ich wirklich Angst.

Es gibt wunderschöne Requiems, die abendfüllend sind, etwa von Giuseppe Verdi. Warum haben Sie jenes von Mozart genommen?

Weil es mich zum Weinen bringt. Ich empfinde die Musik sehr intim. Um an das vorhin Gesagte anzuschließen: Der Tod ist wichtig, weil wir alle wissen, dass wir sterben werden. Er beflügelt unser Vorstellungsvermögen. Daher gibt es auch die Kunst. Denn wir stellen uns immer wieder die Fragen: Was ist nach dem Tod? Was bewirkt er? Ja, der Tod ist ein sehr kraftvoller Impulsgeber für die Kunst. Auch für Mozart war der Tod extrem wichtig. Nicht als etwas Dekoratives, sondern als etwas Grundsätzliches.

Dieses Requiem ist allerdings recht kurz. Sie haben es daher um weitere Mozart-Kompositionen ergänzt – wie um gregorianische Choräle zu Beginn und am Ende?

Das stimmt zwar, aber es ist komplexer. Raphaël Pichon ist nicht nur Dirigent, sondern auch Forscher. Er hat wenig bekannte Werke von Mozart hinzugenommen. Sie passen gut in die Dramaturgie des Requiems – und beleuchten unerwartete Aspekte. Der gregorianische Choral zu Beginn ebnet den Weg zum Requiem.