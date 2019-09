"Opernwelt"-Ranking: Salzburger "Salome" räumt ab

Die „Salome“ der Salzburger Festspiele hat bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Opernwelt“ abgeräumt: Die Produktion wurde zur „Aufführung des Jahres“ gewählt, Romeo Castellucci lieferte zudem die beste Regie sowie das beste Bühnenbild, und die litauische Sopranistin Asmik Grigorian in der Titelrolle darf sich „Sängerin des Jahres“ nennen. Befragt wurden dafür 50 Musikjournalisten. Grigorian setzte sich mit großem Vorsprung durch: Fast die Hälfte der Kritiker entschied sich für die 38-jährige Sängerin. So viele Stimmen seien in fast drei Jahrzehnten der Kritikerumfrage auf keinen Sänger und keine Sängerin entfallen, schrieb die „Opernwelt“. Die Zeitschrift befragt jährlich 50 Kritiker aus Europa und den USA. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, zeigt aber ein Stimmungsbild. Die Experten können ohne Vorauswahl ihre Favoriten nennen, weshalb sich die Stimmen oft auf viele Häuser verteilen.