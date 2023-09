Jetzt ist es raus: Die Rolling Stones veröffentlichen neues Album

Keith Richards: "Wollen sehen, was wir in der neuen Besetzung noch auf die Beine stellen können"

Die Band hatte immer wieder vage Andeutungen über ein neues Album gemacht. So erschien im August eine Anzeige für das fiktive Glasreparaturunternehmen "Hackney Diamonds" in der Londoner Lokalzeitung Hackney Gazette, die Beobachter als eine Art Vorankündigung deuteten. "Hackney Diamonds" sei ein lokaler Slangbegriff für Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall, schrieb die BBC in diesem Zusammenhang.

Zudem hatte Gitarrist Keith Richards im Frühling 2022 der Deutschen Presse-Agentur über Schlagzeuger Steve Jordan, der für den verstorbenen Charlie Watts übernommen hatte, gesagt: "Die Arbeit mit Steve Jordan hat irgendwie eine neue Energie und Lebensfreude mitgebracht." Man wolle nun sehen, "was wir in der neuen Besetzung noch auf die Beine stellen können. Es ist einiges in Arbeit." Jüngst war zudem berichtet worden, dass Ex-Bassist Bill Wyman und Ex-Beatle Paul McCartney mit den Stones im Studio gewesen sein sollen.

