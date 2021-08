Rocko Schamoni: "Das Schreiben sortiert meine Gedanken"

Rocko Schamoni: Ich habe das Vorwort unter anderem deshalb geschrieben, um nicht in Interviews die ganze Zeit über meine Beweggründe reden zu müssen. Außerdem dachte ich, dass es ganz gut sein könnte, den Leser oder die Leserin an der Hand zu nehmen und persönlich in das Konstrukt meines Romans einzuführen. Der Einfluss meines Vaters lässt sich im Buch nachlesen.

Schreiben Sie auch, um Dinge besser einordnen, verstehen zu können?

Klar, das Schreiben sortiert meine Gedanken und manchmal auch die Gefühle. Das Schreiben kann ein befreiender Prozess sein.

Führen Sie auch ein Tagebuch, To-Do-Listen? Was steht da zum Beispiel ganz oben auf der Liste?

Ich schreibe jeden Tag in meinen Kalender, was so anliegt und übertrage große Teile dieser Liste meist auf die kommenden Tage. Ich nenne das Prokrastinationswalzen, das Bild des Mistkäfers mit der Kugel passt aber auch sehr gut. Was auf der Liste ganz oben steht, ist natürlich geheim.

Wie sieht Ihr Schriftsteller-Alltag aus? Schreiben Sie auch im Café oder Beisl?

Ich schreibe jeden Tag mindestens eine Stunde, wenn es geht auch drei oder vier. Das Mindestergebnis muss eine Seite sein. Ich ziehe mich dafür gerne in einen ruhigen Raum zurück, egal wo auf der Welt. Im Beisl lasse ich mich zu sehr ablenken.

Hat die Pandemie Ihren Schreiballtag durcheinandergebracht?

Ich habe viel mehr Zeit gehabt, das war sehr angenehm. Ansonsten ist alles an Corona scheiße. Ich dachte, wir hätten die verfluchte Seuche im Herbst hinter uns und könnten endlich wieder Kultur machen, aber ich hatte einen entscheidenden Faktor nicht mitbedacht: die Menschen. Darum: Bitte lasst Euch impfen und kommt wieder zu den Aufführungen. Wir brauchen Euch!