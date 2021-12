„Rock ’n’ Roll passt bei mir aber schon auch“

Man hält selten Sportler-Biografien in der Hand, die dermaßen viel Kultur enthalten wie diese. Schiller, Goethe, Cervantes, Edgar Allen Poe ...

Schröcksnadel: Ich hab manche Stellen zweimal lesen müssen, um sie zu verstehen. Ich wusste nicht einmal, was ein Archetyp ist, als der ich da bezeichnet werde.

Ein Urbild, sind Sie das?

Schröcksnadel: Ich würd’ mich nicht so bezeichnen.

Hellsberg: Ich seh’ ihn so.

Herr Hellsberg attestiert Ihnen ja auch ein faustisches Gemüt. Einer, der immer auf der Suche ist. Passt das?

Schröcksnadel: Ich habe mich teilweise wiedererkannt.

Auch im Mephisto, der ja zum Faust dazugehört?

Schröcksnadel: Ja, schon.

Hellsberg: Insbesondere im Satz: Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Aber vor allem ist Peter jemand, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Er muss nicht immer alle Karten auf den Tisch legen, aber er spielt nie falsch. Auch wenn es Leute gibt, die das behaupten. Was er allerdings vor der Öffentlichkeit verbirgt, ist, dass er Empathie hat.

Herr Schröcksnadel, ist das so? Verbergen Sie Ihre Empathie? Aus Imagepflege?

Schröcksnadel: Na, mit Image hat das nix zu tun. Das ist halt ein modernes Wort, früher hat man Anteilnahme gesagt. Das hab’ ich seit dem Internat, das lernt man dort. Und weil ich das habe, schätzen mich die Sportler auch.