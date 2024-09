Robert Stadlober: Tucholsky "war ein schmunzelnder Zweifler"

KURIER: Kurt Tucholskys Bücher wurden von den Nationalsozialisten verbrannt. War er eines der ersten Opfer von Goebbels Propaganda?

Robert Stadlober: Ja, Tucholsky ist quasi von dem Mann und seinen Ideologien in den Selbstmord getrieben worden, den ich in dem Film spiele. Tucholsky hat lange Zeit auf die schönste Art und Weise gegen diesen Irrsinn angeschrieben, obwohl er von Goebbels Propagandaministerium von Anfang an verfolgt wurde. Mit der Musik und dem Buch kann ich ihm vielleicht auch jenen Sieg zukommen zu lassen, den er nicht mehr erleben durfte: Die Nazis haben verloren und die Welt, die sie wollten, ist nicht gekommen. Die Opfer waren zwar sehr groß, aber wir haben es geschafft und dürfen so in Europa seit vielen Jahren in einer freien Welt aufwachsen.

Was zeichnen die Texte von Kurt Tucholsky für Sie aus?

Was mich an den Texten fasziniert, ist dieser offene und spontane Zugang zu schweren Themen, denen er gerne mit einem Augenzwinkern begegnet ist. Egal, wie groß die Verwerfungen in der damaligen Zeit waren, er hat allen immer eine lange Nase gezeigt. Seine Texte haben dem Leben gegenüber eine gewisse defätistische und gleichzeitig optimistische Grundhaltung. Auch wenn's schlecht läuft, kann man wenigstens versuchen, dem Ganzen einen Schmäh abzuringen. Er war ein schmunzelnder Zweifler, der mit einem Likör in der Hand in einer Bar gestanden ist und sich angeschaut hat, wie die Leute über den Kurfürstendamm flanieren. Seine Beobachtungen hat er dann zu Papier gebracht. Im Text „Berlin! Berlin!“ aus dem Jahr 1923 schreibt er zum Beispiel davon, dass es keine Freundschaften mehr gibt, sondern nur noch Bekanntschaften, dass jeder von einem Termin zum nächsten hetzt. Jeder redet andauernd nur von sich und davon, wie gestresst er nicht ist.

Die Texte von Tucholsky sind also brandaktuell ...

Durchaus. Das Schreckliche ist ja, dass sich in gewissen Bereichen nicht viel verändert hat und wahrscheinlich auch erst einmal nicht ändern wird. Das heißt, viele gesellschaftliche Verwerfungen, die Tucholsky in seinen Texten anspricht, gibt es heutzutage immer noch, sie heißen jetzt nur anders. Die Probleme sind aber die gleichen. Wenn man sich die Texte so durchliest, ist das auch irgendwie beruhigend, weil man sagen kann: Die Welt ist nicht schlechter, sondern in bestimmten Punkten sogar besser geworden.