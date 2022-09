Robbie Williams: Konzertdatum für Wien ist fixiert

Vor 25 Jahren streifte Robbie Williams seine Vergangenheit in der Boygroup Take That ab und releaste sein Solo-Album "Life Thru A Lens". Die Platte machte 1997 mit Hits wie "Let Me Entertain You" Furore und legte den Grundstein für eine eigene Weltkarriere - ein eindrucksvoller Beweis, dass die singenden Buben auch zu mehr imstande sind, als gut angezogen Choreografien zu tanzen. Aus Anlass des Vierteljahrhunderts Solo-Karriere startet Williams 2023 eine ausgedehnte Europatournee, die ihn auch nach Wien führen wird. Der Vorverkauf hierzu startet am Freitag.