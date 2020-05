River Phoenix' Brief aus dem Jenseits

River Phoenix

Es ist geradezu herzzerreißend, wie unglaublich jung das Gesicht vondie Leinwand ausfüllt.hat die sehnige Gestalt und das schmale Fuchsgesicht eines Mannes, der hungrig nach dem Leben trachtet. Gleichzeitig, und weil man als Zuschauerin schon weiß, dass er längst tot ist, bekommt seine Erscheinung etwas Entrücktes, Unwirkliches, oder besser gesagt: Wiedergängerisches.

Das mag vielleicht auch an der leicht meschuggenen Rolle liegen, die Phoenix mit ironiefreiem Ernst spielt. Mit glühenden Augen umwirbt er die geschmeichelte Judy Davis, deren Filmehemann Pryce wutentbrannt dem potenziellen jugendlichen Liebhaber das Feld überlässt. Unterschwellig wird nämlich nicht nur die Rivalität der beiden Männer um die Frau, sondern auch die Niedertracht der Weißen gegen die indigene Bevölkerung in Arizona verhandelt. Boy ist auch der Besitzer einer unterirdischen, mit Gegenständen indianischer Stammeskultur vollgerammelten Höhle, in der er den Weltuntergang erwarten möchte. Deswegen herrscht bis zum flammenden Finale in "Dark Blood" denn auch immer ein leicht apokalyptischer Ton vor.

Insgesamt ist Sluizers Film von großer Vordergründigkeit und manchmal nahezu lachhaft altmodischer Inszenierung. Ziemlich unwahrscheinlich, dass "Dark Blood" - wäre er damals regulär in die Kinos gekommen - seinen Weg in das Programm der Berlinale gefunden hätte. So aber erreicht er uns zwanzig Jahre später wie ein trauriger, berührender Brief aus dem Jenseits.