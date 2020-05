Herr Weiß heißt George Clooney, Herr Schwarz heißt Jude Law

Angeblich sind sie unter falschem Namen ins Berliner Hotel eingecheckt. Herr Weiß heißt in Wirklichkeit George Clooney. Und Herr Schwarz ist der Welt besser bekannt als Jude Law. Beide wohnen sie nun in dem gleichen Hipster Hotel in Berlin.

Klassischer Fall von „useless knowledge“, zugegeben. Trotzdem wird es mit Genuss unter den Journalisten weiter getratscht.

Herr Schwarz jedenfalls – also Jude Law – hatte am 6. Tag der Berlinale einen gloriosen Auftritt. Gemeinsam mit Steven Soderbergh und Rooney Mara präsentierte er Soderberghs fiebrigen Psyichater-Thriller „Side Effects“, der im Hauptwettbewerb lief und die Kritiker in zwei scharfe Lager teilte. Was die einen als spannend, überraschend und im Geiste von Brian De Palma empfanden, galt den anderen als vordergründig und spekulativ. Tatsächlich aber macht Jude Law als smarter Seelenklempner, der einer labilen Patientin das falsche Anti-Depressivum verabreicht und sie daraufhin in eine Ehemann-Mörderin verwandelt, beste Figur. Bei den Interviews im Anschluss an die Pressevorführung spielte Law seine Lebensrolle des hübschen Brit-Prinzen mit gelassener Eleganz. Sogar das Seidenstecktuch in seiner Jackettasche sah gut aus und keineswegs spießig. Wie es sich denn anfühle, wenn man andauernd als Sexsymbol gehandelt wird, will ein männlicher Kollege wissen, der sichtlich nicht dieses Problem hat. „Einfach großartig“, sagt Jude Law und grinst entwaffnend zurück.