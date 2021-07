„Rita Falks Mordsgschichtn“: Ein paar Runden im Eberhofer-Kreisel

In der 60-Minuten-Doku kommen Kriminalpolizisten zu Wort, begeht Falk den Tatort und befragt Experten – gemeinsam setzen sie die Puzzleteile der Mordfälle zusammen. Man erfährt dabei zwar viel über die kranken Gedanken des Täters, fühlt sich aber stets auch unterhalten. Vor allem, wenn Szenen aus den Filmen mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in den Hauptrollen eingespielt werden. Oder man ein paar Runden im Eberhofer-Kreisel dreht, wo der Schauspieler Eisi Gulp (er spielt im Film den herrlich verkifften Papa Eberhofer) autostoppt.

„Rita Falks Mordsgschichtn“ ist eine appetitanregende Vorspeise für das am 5. August in die Kinos kommende „Kaiserschmarrndrama“.

Sendehinweis: Die 60-minütige Sky-Dokumentation „Rita Falks Mordsgschichtn” ist am 9. Juli auf Sky Krimi und am 10. Juli auf Sky Crime zu sehen und auch auf Abruf via Sky X und Sky Q verfügbar.