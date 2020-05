Rihanna: Rebellisch zum Erfolg

Immer schon, sagt sie, habe sie eine rebellische Ader gehabt. Sie liebt Tattoos, hat sich kürzlich die ägyptische Göttin Isis unter die Brust stechen lassen, präsentiert das neueste Tattoo stolz auf dem Nacktfoto des Covers von „ Unapologetic“. Aber auch musikalisch geht Rihanna damit eigensinnig ihren Weg. Die Beats und die stilistische Bandbreite sind gewagter als beim Vorgänger „Talk That Talk“. Es gibt Dubstep-Verfremdungen, eine Piano-Ballade („Stay“) und Reggae-Feeling zwischen dem üblichen Pop- und R’n’B-Sound. Doch was am meisten auffällt: In den sexuell aufgeladenen Texten scheint es nur um ihren Ex-oder-doch-wieder-Boyfriend Chris Brown zu gehen. Im August gestand sie in der Oprah-Winfrey-Show unter Tränen, wie sehr sie ihn noch liebt – obwohl er sie 2009 spitalsreif geprügelt hat. In den neuen Texten pendelt sie zwischen der Obsession für ihn und der Angst vor neuerlicher Misshandlung –, nur um in dem Chris-Brown-Duett „Nobody’s Business“ zum Schluss zu kommen, dass dieses Verhältnis niemanden etwas angeht. Richtig. Aber wie verträgt sich das mit Rihannas Lebensmotto „Du kannst Fehler machen – aber niemals denselben zwei Mal“?